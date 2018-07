Dirottamento Vos Thalassa, Salvini: ‘nessuna autorizzazione allo sbarco’

12 lug. – Per lo sbarco dalla nave Diciotti a Trapani “io non do nessuna autorizzazione, se qualcuno lo fa al mio posto se ne assume la responsabilità politica, morale e giuridica”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nella conferenza stampa al termine del consiglio informale dei ministri UE a Innsbruck.

“Io non autorizzo nessuno, se qualcuno lo fa al mio posto se ne assumerà responsabilità morale, politica e giuridica“, ha aggiunto.

“Qui – ha concluso – qualcuno prende in giro gli italiani: se gli immigrati hanno commesso violenze sulla Vos Thalassa saranno arrestati, se ha mentito chi ha denunciato le violenze che non ci sono state, se sono stati gli armatori, pagheranno ogni centesimo di euro che sono costati alla collettività”. (askanews)