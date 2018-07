Roma, bastonate tra clochard: un morto

Una lite tra clochard finita in tragedia. E’ accaduto nella notte in viale Trastevere, non lontano dal Miur, a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia.

Un clochard, romeno, è stato trovato morto e un altro senza fissa dimora è stato trovato gravemente ferito, soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. L’ipotesi della polizia è che ci sia stata una violenta lite tra i due: sul posto è stato trovato un bastone, arma probabilmente usata nell’aggressione.