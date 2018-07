Renzi il superbo: “stanno attaccando il Matteo sbagliato”

Si ritiene infallibile e inattaccabile. (oltre che modesto…)

“Ringrazio tutti quelli che – avendo ascoltato davvero il mio intervento di ieri (per chi è interessato è nel post precedente) – hanno fatto commenti, critiche e proposte. Il dialogo e il confronto arricchiscono, sempre. Mi spiace per chi dentro il Pd insiste a polemizzare sempre e comunque con me. Io però non intendo rispondere a nessuna polemica, solo politica: pronto a confrontarmi con tutti, su tutto, dall’Europa e l’immigrazione fino ai vitalizi o ai voucher. Prima o poi sarà chiaro anche a quelli che insistono con le divisioni interne e le lotte fratricide che stanno attaccando il Matteo sbagliato”.

E’ quanto ha scritto in un post su Facebook Matteo Renzi, che aggiunge: “Nel frattempo un abbraccio e buona domenica a tutti”.