“No ai centri per i rimpatri”, migranti protestano a Modena

Migranti in corteo a Modena per dire no alla apertura del Cpr, prevista proprio a Modena a breve: oltre centocinquanta persone hanno sfilato in centro per reclamare una politica diversa. Non è chiaro con quale diritto pretendano di dettare la strada alla politica italiana.

Un migrante afferma che “l’Italia non è un paese democratico”. Chi lo costringe a stare qui? Ognuno è libero di tornare nel democraticissimo Paese di provenienza da cui è fuggito per le piu’ astruse, spesso inesistenti ragioni.

Addirittura viene detto che nei centri per i rimpatri “si torturano le persone”

Video di Luigi Esposito