Roma, 40 auto rubate e bruciate al campo rom di Castel Romano

Sono ormai all’ordine del giorno gli incendi al campo rom di Castel Romano, sulla via Pontina tra Pomezia e Roma. Tutti i giorni, anche per più volte al giorno, i vigili del fuoco di Pomezia, sono costretti a intervenire per spegnere le fiamme. I roghi, tutti di origine dolosa – scrive ilmessaggero.it – interessano prima le sterpaglie, poi si estendono al cimitero delle auto rubate, tagliate e abbandonate nella scarpata adiacente al campo rom.

Raggi: «Una visita ai campi Rom con Salvini? Le segreterie sono in contatto, quindi ci incontreremo quanto prima, sarà bello portare il ministro a vedere i campi, soprattutto l’attività che stiamo facendo e che ci suggerisce l’Europa per superarli nel segno dell’inclusione, dell’applicazione per tutti dei diritti e dei doveri come stabilisce la Costituzione. Questo è un percorso che abbiamo avviato due anni fa».