Matrimoni forzati, indiano minaccia la figlia di tagliarle lingua e gambe e di ammazzarla

PARMA, 7 LUG – Minacciava la figlia 18enne di tagliarle la lingua, le gambe e di ammazzarla. E al fidanzato italiano e ai suoi familiari diceva: “Chiamo 50 indiani e vi uccido tutti”.

L’uomo, un 48enne di origine indiana, è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e tentata violenza privata dai carabinieri di Parma: è accusato di aver vessato, picchiato, chiuso in casa la ragazza, per impedirle una relazione che non accettava con il figlio del suo datore di lavoro. Le avrebbe piuttosto voluto imporre un matrimonio combinato con un connazionale.

Indagati anche la madre e il fratello minorenne della giovane. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiesta dalla Procura di Parma e emessa dal Gip dopo la relazione degli stessi militari, intervenuti il 20 giugno, durante l’ennesima lite. La giovane è stata portata in una struttura protetta. (ANSA)