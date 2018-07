Appello pro-migranti dal terrazzo di Portofino col Rolex al polso: Gad Lerner ricoperto di insulti

Gad Lerner ha risposto su Twitter all’appello sponsorizzato da Laura Boldrini #magliettarossa per fermare “l’emorragia di umanità”, in riferimento agli immigrati, indossando una camicia rossa. Ma il giornalista è stato ricoperto di insulti per aver aderito alla campagna dall’alto del suo terrazzo a Portofino e con Rolex al polso:

“Il suo problema non è il Rolex ma l’assenza di senso del ridicolo”, scrive uno. “Dove sei di bello in vacanza nella tua villa? Se si invita qualche extracomunitario che scappa dalle guerre o sei solo chiacchiere e distintivo?”, provoca un altro. “Cogl***e rosso, Noi stiamo con Salvini”.

