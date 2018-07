Ong, capitano di Sea-Watch non ha certificazione idonea al comando della nave

Pia Klemp, il capitano di seawatchcrew, ed ex speronatrice di baleniere di seashepherd, non sarebbe in possesso delle certificazione idonea al comando di una nave del tonnellaggio della SeaWatch. Dal video della GC Libica del 21 aprile scorso, si poteva già desumere.

Grazie al PD, che non ha mai controllato, queste navi irregolari hanno traghettato in Italia migliaia e migliaia di clandestini.