Borghezio: vogliono mettere il bavaglio alla Lega per via giudiziaria

I poteri forti infastiditi dal Governo gialloverde a trazione leghista sanno bene – da sempre – dove, chi e come colpire. Lo dice la storia del nostro Paese.

Ad esempio, quando si spingevano troppo avanti gli accertamenti sulla connection mafia-politica-logge segrete.

Ora tocca a noi, per vari motivi forse non tutti noti. E anche questa volta chi viene preso di mira non può contare davvero su alcuna difesa, a parte, naturalmente, il sostegno dei cittadini onesti che, almeno teoricamente, sono titolari della sovranità.

Per parte mia, condannato a risarcire prima con 40mila euro alle associazioni pro-rom e ora con circa 60mila euro all’On.Kyenge per avere semplicemente esternato il mio pensiero: un caso evidente di intimidazione politica, una censura preventiva.



Ma ora il quadro si chiude mettendo fuori combattimento almeno finanziariamente un Movimento politico che rappresenta quanto meno la maggioranza relativa dei cittadini italiani.

Neanche Orwell l’ha previsto.