Prete gay si sposa con il compagno alle Canarie

Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E’ la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno: si è sposato ad aprile nell’isola spagnola con il compagno di sempre, Paolo. E’ quanto riportano oggi i quotidiani di Verona.

Don Giuliano Costalunga è stato parroco di Selva di Progno, in servizio fino a due anni fa nella piccola parrocchia sui Monti Lessini, è ufficialmente è ancora prete, anche se da diverso tempo non esercita più il suo ministero.

“È ancora prete – conferma il vescovo di Verona Zenti all’Arena di Verona – è una vicenda molto triste per la nostra chiesa. Un mio predecessore aveva impedito la sua ordinazione forse perché aveva capito che non era la scelta giusta, ma lui è andato a farsi ordinare sacerdote a Rieti. Di sicuro la sua è una vicenda personale difficilissima e tristissima. Non ha chiesto di essere sollevato dal ministero ed è quindi ancora un prete: se non lo farà a breve, ci muoveremo d’ufficio”. adnkronos