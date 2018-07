Dengue a Firenze, chiesta disinfestazione urgente

FIRENZE, 03 LUG – Un caso di Dengue accertato a Firenze. Secondo quanto spiegato dalla Asl, la patologia è stata contratta in un paese tropicale da un uomo residente nella zona del quartiere 4. Il personale del servizio prevenzione del’Azienda sanitaria ha effettuato un sopralluogo per verificare l’area dove ha soggiornato il malato, e ha richiesto al Comune l’esecuzione di una disinfestazione urgente, che avverrà domani. Compreso nella interessata anche il parco di villa Vogel, che resterà chiuso al pubblico per l’intera giornata.

“Non esiste alcun rischio di trasmissione o contagio – precisa la Asl – La Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali, si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare e non esiste trasmissione diretta da persona a persona”. Tuttavia, la disinfestazione si è resa necessaria “poiché tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è anche la zanzara tigre” da alcuni anni “diffusa nel nostro territorio”.ANSA