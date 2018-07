Vende droga ai minorenni, arrestato “richiedente asilo”

Borgo san Lorenzo (Firenze), 1 luglio 2018 – Vende marijuana a due minorenni in un parco pubblico a Borgo San Lorenzo ( Firenze). Per questo i carabinieri hanno arrestato un nigeriano, in Italia dal 2016 presso un centro di accoglienza della zona in attesa di esito della domanda di asilo per protezione internazionale, per spaccio di sostanze stupefacenti a minorenni. Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di altra dose di marijuana. lanazione.it