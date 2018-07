Preparavano attentato in Francia, arrestati iraniani

Le autorità belghe hanno arrestato una coppia, sospettata di pianificare un attacco terroristico in Francia durante un evento organizzato da un gruppo iraniano d’opposizione. Marito e moglie -identificati come Amir S. e Nasimeh N.- sono cittadini belgi di origine iraniana. Secondo le informazioni diffuse, pianificavano di collocare un ordigno al raduno andato in scena sabato a Villepinte, a nordest di Parigi.

All’evento hanno partecipato circa 25.000 persone. La coppia è stata fermata mentre si trovava in auto alle porte di Bruxelles. Nella vettura sono stati trovati circa 500 grammi di esplosivo TATP e un detonatore. In Francia è stato arrestato un terzo individuo, sospettato di essere un complice. In Germania, invece, una quarta persona è stata fermata e interrogata. adnkronos