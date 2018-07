Islam, in Palestina non c’è posto per i gay

Mahmoud Ishtiwi è stato giustiziato a Gaza con tre colpi di arma da fuoco al petto, perché viveva tra persone che considerano l’omosessualità un peccato punibile con la morte – e che agiscono di conseguenza.

Che cosa si può imparare da questa polemica? Che fondamentalmente è più sicuro essere un membro di Hamas che un gay. I leader palestinesi preferirebbero di gran lunga vedere i giovani palestinesi uccidere gli israeliani piuttosto che parlare di omosessuali nella loro stessa società. Nel mondo di Hamas e dell’Autorità palestinese, non sono ammessi né l’umorismo né la satira.

L’8 giugno, circa 250 mila persone hanno partecipato al Gay Pride a Tel Aviv. Turisti provenienti da tutto il mondo sono arrivati in Israele per assistere e sfilare all’evento. Il tema scelto quest’anno è “La Comunità fa storia” – un riferimento alla comunità LGBT in Israele.

Nel frattempo, mentre gli israeliani celebravano la tolleranza nelle strade di Tel Aviv, i loro vicini palestinesi erano occupati a fare esattamente l’opposto: chiedere il licenziamento degli autori di un programma tv sui gay nella Striscia di Gaza, basato sulle candid camera.

Questo programma controverso, intitolato “Out of Focus”, ha suscitato ferme condanne da parte dei palestinesi, che invocano la punizione dei responsabili per “aver offeso i valori arabi e islamici”.

Nella società palestinese e araba, l’omosessualità è denunciata e stigmatizzata. L’omosessualità è illegale sotto il governo di Hamas nella Striscia di Gaza e decine di palestinesi gay sono fuggiti in Israele per paura di essere perseguitati e vessati. Anche in Cisgiordania la legge dell’Autorità palestinese non tutela i diritti degli omosessuali.

Nel corso degli ultimi decenni, molti palestinesi gay sono stati uccisi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

Nel 2016, Hamas ha giustiziato uno dei suoi più autorevoli comandanti militari, Mahmoud Ishtiwi, 34 anni, dopo che era stato riconosciuto colpevole di “turpitudine morale” – un riferimento sottilmente velato alla omosessualità. Ishtiwi, che è stato ucciso con tre colpi di arma da fuoco al petto. […]

di Khaled Abu Toameh

https://it.gatestoneinstitute.org