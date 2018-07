Guardia costiera libica, gommone senza motore aspetta il taxi Ong

A largo delle coste della Libia, la Guardia Costiera libica ha ripreso questo gommone pieno di clandestini africani. Guardate bene: non ha remi e nemmeno è spinto da un motore. Sta solo aspettando un taxi-Ong per L’Europa.

