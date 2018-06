Di Maio: una legge per scoraggiare la delocalizzazione delle aziende

Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha annunciato una legge per scoraggiare le delocalizzazioni. “Da lunedì”, ha spiegato nel corso di un incontro con i lavoratori della Invatec srl a Torbole Basaglia, “facciamo una legge per cui tutte aziende che prendono fondi dallo Stato e se ne vogliono andare ce li devono restituire tutti con interessi e questo deve essere il primo principio che vogliamo sancire“.

“Purtroppo per quello che c’è in essere non so se riusciremo ad intervenire con una norma”, ha aggiunto Di Maio, spiegando che “in passato il governo non si è fatto rispettare, li ha abituati malissimo”.