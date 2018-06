Bologna: tunisino accoltella un nigeriano

Nigeriano accoltellato da Tunisino in Bolognina

Minacciato con un coltello, aggredito verbalmente e poi accoltellato, fortunatamente senza gravi conseguenze. E’ successo ieri sera in bolognina, in un bar di via Matteotti. L’aggressore, un pregiudicato tunisino, è finito in manette, la vittima, vice presidente della comunità nigeriana, si sfoga a Ètv: “gli stranieri che delinquono danneggiano la maggioranza onesta”

di Etv