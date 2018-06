Roma, Raggi: via i sampietrini da piazze e vie del centro

ROMA, 28 GIU – Via i sampietrini da alcune piazze e vie del centro ad alta percorrenza. E’ la proposta del Campidoglio oggi lanciata dalla sindaca Virginia Raggi su Facebook. “I sampietrini sono un simbolo di Roma ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli dalle vie ad alta percorrenza, per le quali i costi di manutenzione sono molto elevati e dove sono più frequenti i danneggiamenti del manto stradale -scrive- vogliamo aprire un grande dibattito pubblico: per questo motivo ho scritto una lettera alla Sovrintendenza ai Beni culturali del Campidoglio e alla Soprintendenza statale”.

Secondo il Campidoglio le strade interessate alla rimozione potrebbero essere: piazza Venezia, via IV Novembre, via Nazionale, via di San Gregorio, via dei Cerchi, viale Aventino; ma anche ad altri punti che si trovano al di fuori del perimetro del centro storico, come Porta Maggiore, via Crescenzio e viale Somalia. ansa

I soldi per la manutenzione non ci sono? Ma 5000 euro ad ogni Rom che vuole lavorare, si trovano facilmente invece?