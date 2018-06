Migranti, Conte: pronti al veto sulle conclusioni del Consiglio europeo

Il “veto” sulle conclusioni del Consiglio europeo “è un’ipotesi che non voglio nemmeno considerare ma certo, se si arriva a quel punto per parte mia non arriverò a conclusioni condivise”.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando a palazzo Europa a Bruxelles, ha confermato che l’Italia è pronta a dissociarsi e a bloccare di fatto l’approvazione delle conclusioni del vertice (che devono essere unanimi).Il punto di scontro, ha ribadito Conte, è la proposta dell’Italia “che riteniamo assolutamente ragione e conforme allo spirito e ai principi sui quali è fondata l’Ue. In questo periodo ho avuto molte manifestazioni di solidarietà dai colleghi degli Stati membri ma oggi ci aspettiamo che queste parole si trasformino in fatti”.

“L’Italia non ha più bisogno di parole ma di fatti concreti, oggi è uno spartiacque, siamo pronti a trarre ogni conseguenza”, ha concluso il premier. (askanews)