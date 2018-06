“I migranti non vengono qui per creare problemi”

di Euronews

Il ‘Salvamento Maritimo’, l’organizzazione di soccorso e sicurezza marittima spagnola, ha reso noto di aver tratto in salvo nello Stretto di Gibilterra, nella notte tra martedì e mercoledì, 273 persone, tra le quali una ventina di donne e neonati. I migranti si trovavano su 15 barconi provenienti dalla costa nord-africana e sono stati trasferiti nei porti del sud dell’Andalusia.

“Sapevo che c’era la possibilità di morire, ma Dio è lassù”, racconta un 24enne proveniente dal Camerun, fingendo di non sapere che l’immigrazione clandestina è un reato. “Dio sa che nella mia vita finora non ho mai causato problemi. Penso che coloro che vogliono chiudere le porte ai migranti non stanno pensando con lucidità. I migranti non vengono qui per creare problemi. Se vieni qui è perché stai cercando una vita diversa, una vita migliore per te stesso”.