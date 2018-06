Firenze PD: Nardella e Rossi organizzano una manifestazione pro immigrati

In piazza Ognissanti “ci ritroviamo con le istituzioni, il mondo della cultura e della società civile, per un incontro aperto a tutta la cittadinanza, in cui si vuole ribadire un principio: non si può mai violare la dignità dell’uomo e mai lasciarsi andare all’odio, alla violenza e al razzismo. Diremo ‘no al razzismo, si’ alla legalità'”. www.lanazione.it

Lo sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella alla vigilia della manifestazione lanciata con il presidente della Regione Enrico Rossi, “Insieme contro il razzismo”.

Il sindaco, che non ha mostrato preoccupazione per gli oltre 5 milioni di italiani ridotti in povertà assoluta dalle devastanti politiche economiche del suo partito, dice “siamo preoccupati dei messaggi e del linguaggio politico che vengono da alcune parti e che spingono i cittadini allo scontro, all’intolleranza, quando invece i problemi veri come quelli dell’immigrazione vanno gestiti e governati come cerchiamo di fare noi, a Firenze, con grande onestà e impegno”.