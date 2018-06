“Lo impone il Mercato”. Cosa è rimasto della Costituzione?

di Byoblu

“Lo impone il Mercato” è la storia di “come i nostri governanti hanno stravolto i principi costituzionali”, perché “senza dignità del lavoro non c’è dignità dell’uomo, senza diritti sociali non ci sono diritti civili, e senza diritti civili non c’è libertà”.

Daniele Perotti, laureato in Scienze Politiche e in Storia Moderna, docente di Diritto Pubblico alla Bocconi e dirigente della Pubblica Amministrazione, intervistato da Claudio Messora racconta se, come e quando la Costituzione italiana sia diventata lettera morta.

Il suo libro si trova qui: https://amzn.to/2sZjk4S