Pisa: lite tra immigrati, tunisino accoltellato

Pisa – Lite fra due giovani stranieri questa mattina (24 maggio 2018) pochi minuti prima delle 10 nella piazza della Stazione. Un 22enne tunisino è finito in ospedale con una ferita al torace procurata da un coltello.

Dopo un breve inseguimento fra i banchetti del mercato, un ragazzo (che le forze dell’ordine stanno cercando), ha tirato fuori il coltello colpendo il rivale.

Sul posto, sono intervenuti personale del 118, la polizia ferroviaria e quella di Stato. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove non è in pericolo di vita. Per gli investigatori l’episodio sarebbe legato al mondo dello spaccio.

www.lanazione.it