Trasporta in autocarro 240 kg di hashish, arrestato romeno

VENEGONO SUPERIORE (VARESE), 22 MAG – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno (Varese) hanno sequestrato 240 kg di hashish, trovati nel cassone di un autocarro guidato da un corriere romeno, durante un controllo a Venegono Superiore (Varese).

La droga, del valore di oltre un milione e duecentomila euro, era suddiviso in 2 mila panetti nascosti all’interno di alcuni pallet imballati e sigillati. Il corriere, che non ha saputo dare spiegazioni in merito al carico, è stato arrestato.