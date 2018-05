Napoli, migranti in piazza: “Siamo il 10% del PIL, vogliamo diritti”

di fanpage.it

In migliaia hanno affollato piazza del Plebiscito per chiedere reddito di inclusione e permessi di soggiorno: “Rappresentiamo il 10& del PIL italiano, vogliamo diritti, reddito e permessi di soggiorno. Senza i permessi di soggiorno, i migranti non possono stipulare contratti di lavoro, quindi vengono sfruttati”. I manifestanti hanno percorso in corteo il centro di Napoli, partendo da piazza Mancini, fino ad arrivare a piazza del Plebiscito. “Salvini? Non ci preoccupa, vuole che rispettiamo le regole di questo Paese, ci sembra una cosa normale. Non sappiamo ancora dove porterà il contratto con Di Maio, aspettiamo “.

Ripetono le balle messe in giro da Kyenge e Boldrini. In realtà ci costano 15 miliardi all’anno!