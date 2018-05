Napoli, centri sociali contro Salvini “odio la Lega”

di video.repubblica.it

Una bambola di plastica con la foto di Salvini al posto della testa e slogan ‘vergognatevi’: è così che alcuni attivisti dei centri sociali di Napoli, una ventina di professionisti dell’odio, hanno messo in atto una protesta davanti al gazebo della Lega allestito in via Toledo a Napoli. Pochi minuti durante i quali gli attivisti hanno ‘criticato’ la Lega anche con la cartina geografica dell’Italia capovolta con il Sud in testa, urlando “odio la Lega”