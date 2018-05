Castelvetrano, la Onlus per i migranti serviva a incassare fondi pubblici

Castelvetrano, la Onlus per i migranti serviva a incassare fondi pubblici e a evadere il… Fondi pubblici indebitamente percepiti da una finta cooperativa sociale, fittizi rapporti di lavoro dipendente per “prelevare” indebitamente risorse pubbliche, riunioni “fantasma” dell’organo direttivo per simulare la finalità non lucrativa.

Un raggiro scoperto dalla Guardia di Finanza che ha denunciato un imprenditore di Partanna e un suo prestanome, rispettivamente amministratore di fatto e amministratore di diritto di una società cooperativa Onlus operante nel settore dei servizi di assistenza ai richiedenti asilo e ai rifugiati, in qualità di Ente gestore di un centro di accoglienza realizzato nell’ambito di un progetto SPRAR.

