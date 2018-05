Aborto, a Milano processione delle femministe con profilattici giganti

MILANO, 21 MAG – Una processione ispirata a Il racconto dell’ancella di Margareth Atwood e alla celebre serie televisiva The Handmaid’s Tale “per dire che non siamo “fattrici” e che la maternità è una scelta” aprirà domani le iniziative milanesi della rete femminista ‘Non una di meno‘ in occasione dei 40 anni dall’approvazione della legge 194.

Nel corteo che partirà alle 11 e 30 da piazza Duomo “a segnalare la responsabilità maschile nelle gravidanze indesiderate – anticipano le attiviste – ci saranno profilattici giganti“.

Il 26 maggio, invece, appuntamento dalle 15 e 30 al Parco della Guastalla fino alla tarda serata con banchetti informativi, laboratori, dibattiti, musica per parlare di aborto, sessualità, prevenzione, consultori, libertà e responsabilità. ANSA