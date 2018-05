Francavilla, lancia bimba da ponte su A14 e si butta dal cavalcavia

Francavilla al Mare – Si è lanciato nel vuoto Franco Filippone ed è morto sul colpo. Alle otto di sera, dopo essere rimasto per sei ore appeso al bordo del ponte sulla dell’autostrada Pescara-Bari, si è gettato giu’.

Nel primo pomeriggio, l’uomo ha lanciato dal ponte del viadotto una ragazzina di 12 anni e per ore ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire. La bambina, secondo quanto contratato dai medici legali, è morta sul colpo.

Stamane la compagna di Filippone è morta dopo un volo dal 4° piano. Soccorsa dal 118 la donna è morta in ospedale per le gravi lesioni riportate, si apprende da fonti sanitarie. Secondo le prime informazioni, sarebbe la convivente dell’uomo e madre della ragazzina.