Ruba un cellulare e afferra per il collo la commessa, arrestato ivoriano

PESCARA, 19 MAG – Ha rubato un cellulare e aggredito la commessa di un centro Vodafone, ma è stato arrestato a tempo di record. È accaduto oggi a Pescara, al centro Vodafone Store di corso Vittorio Emanuele dove un 27enne ivoriano, alla presenza dei commessi, ha afferrato uno smartphone tentando inutilmente di strapparlo dal cavo di sicurezza, poi, impossessandosi di un cellulare Iphone 8 lasciato dalla commessa sul bancone, ha tentato di allontanarsi.

Nel riprendersi il cellulare, la commessa è stata poi afferrata per il collo dall’extracomunitario che ha poi spintonato con violenza la giovane per poi uscire dal negozio, inseguito da un commesso, e poi bloccato e tratto in arresto per rapina aggravata dagli agenti della Squadra Volante subito intervenuti. ansa