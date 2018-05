Abusi su tre bambine, arrestato cingalese già espulso

ROMA, 19 MAG – Avrebbe abusato di tre bambine. Per questo i carabinieri della stazione di Cesano hanno arrestato un cittadino cingalese vicino Roma, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A quanto ricostruito l’uomo, che abitava nella zona frequentata dalle vittime, in diverse occasioni approfittando di momenti di distrazione dei genitori avrebbe compiuto molestie sessuali nei confronti delle tre bambine. In un caso avrebbe attirato nella sua abitazione una delle piccole con la scusa di farle vedere dei gattini appena nati. (ANSA)

Armando Manocchia: Delinquenti e buoi nei paesi tuoi! La detenzione va scontata nei paesi d’origine

Era irregolare sul territorio italiano il cittadino di nazionalità cingalese arrestato dai carabinieri per abusi su tre bambine a Cesano, alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso, l’uomo circa un anno fa sarebbe stato denunciato perché inottemperante a un decreto di espulsione. Il 50enne abitava in zona insieme ad alcuni connazionali e si ‘arrangiava’.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Cesano di Roma sono partite dopo l’ultimo episodio di molestie avvenuto in un bar. La piccola, riuscita a sfuggire, ha raccontato tutto ai genitori che hanno presentato la denuncia. Gli investigatori sono poi risaliti alle altre due vittime, tutte tra gli 8 e i 10 anni. A quanto si è appreso, l’uomo avrebbe approfittato di qualche attimo in cui i genitori le avevano perse di vista per molestarle.ANSA