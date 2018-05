Torino: gli abusivi che vendono nutrie sono una vera e propria piaga

“Il sindaco Cruciani mangia una nutria in diretta e noi lo invitiamo a Porta Palazzo ormai diventato il mercato nero di questo animale venduto dagli abusivi della zona. Allo spiedo o in spezzatino qui troverà quello che gli piace ma ci auguriamo che il giornalista voglia rendersi altresì conto di come il mercato più grande d’Europa sia in perenne dequalificazione e ci aiuti a sostenerlo. Sarà nostro ospite” dichiara Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d’Italia.

Ci auguriamo che Cruciani accetti il nostro invito. Magari tra un piatto e l’altro ci aiuterà a debellare un problema che attanaglia la nostra città. Gli abusivi che vendono le nutrie nelle nostre piazze sono una vera e propria piaga, tolgono risorse e valore agli ambulanti professionali e allontanano i turisti giustamente restii alla situazione di caos che soffre questo mercato così importante di Torino” conclude Maurizio Marrone dirigente nazionale FDI.