Colpito con una spranga di ferro e rapinato, arrestati due egiziani

Roma Termini: rapina al minimarket di via Manin , 44enne ferito con una spranga di ferro

Lo hanno colpito alla testa con una spranga di ferro per poi rapinarlo di poche decine di euro. Vittima un cittadino del Bangladesh di 44 anni, gestore di un minimarket all’Esquilino. Le violenze intorno alle 16:00 di domenica 13 maggio quando quattro malviventi, secondo il racconto della vittima, sono entrati nell’alimentari che si trova all’incrocio fra via Daniele Manin e via Giovanni Amendola, a due passi dalla stazione Termini.

Rapinato e picchiato il 44enne i malviventi si sono poi dileguati nell’area di Termini. A mettere fine alla fuga di due dei rapinatori ci hanno pensato due carabinieri in borghese della Compagnia Roma Centro. Bloccati assieme agli agenti di polizia intervenuti sul posto, i due sono stati accompagnati al commissariato Viminale ed identificati in due egiziani di 18 e 19 anni, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine. Gli stessi sono stati arrestati con le accuse di lesioni personali aggravate.

Titolare del minimarket ferito in ospedale

Affidato alle cure dell’ambulanza del 118 il gestore del minimarket è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Addolorata. Grave, il 44enne non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per risalire agli altri due rapinatori indicati dagli investigatori dalla vittima.

www.romatoday.it