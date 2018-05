Fornero: non ho fiducia in un governo con Salvini ministro o premier

“Io non ho fiducia in un governo che abbia Salvini come ministro o premier”. Cosi’ l’ex ministro Elsa Fornero, intervenuta alla presentazione del libro di Giovanni Floris “Ultimo Banco”, al Salone del Libro di Torino.

“La vita continua e il nostro dovere di cittadini è dire a Salvini quello che ci hai dato finora non ci dà un briciolo di fiducia. Faccio gli auguri al nuovo governo anche se sarà formato da Di Maio e Salvini” ha aggiunto.”Auguri loro di lavorare bene, nell’interesse del nostro paese e dell’Europa, dove dobbiamo tornare a contare qualcosa. Se lavoreranno bene vorra’ dire che mi sono sbagliata e saro’ contenta di essermi sbagliata” ha concluso l’ex ministro Fornero. (askanews)