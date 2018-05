Queste parole non sono di Hitler ma di Attali, uno dei fondatori dell’Ue

Ecco le parole di uno dei “padri fondatori” dell’Unione europea, Jacques Attali, colui che ha “creato” il “personaggio” Macron:

“Quando si sorpassano i 60-65 anni, l’uomo vive più a lungo di quanto non produca e costa caro alla società. L’eutanasia sarà uno degli strumenti essenziali delle nostre società future. Il diritto al suicidio, diretto o indiretto, è perciò un valore assoluto in questo tipo di società. Macchine per sopprimere permetteranno di eliminare la vita allorché essa sarà troppo insopportabile, o economicamente troppo costosa”

(Jacques Attali, “La médicine en accusation“, in AA.VV., L’avenir de la vie, Seghers, Paris 1981, pp. 268-274).

Ora difendete pure la vostra Unione europea.

