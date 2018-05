Eboli: crolla tetto di un asilo durante la lezione

EBOLI (SALERNO), 11 MAG – Momenti di paura questa mattina nella scuola Vincenzo Giudice di Eboli: alcuni calcinacci e pannelli si sono staccati dal soffitto di un’aula dell’asilo. Al momento nell’aula c’erano una ventina di bambini, molti dei quali in piedi per giocare. Tre di loro sono stati portati in ospedale per un controllo, e dimessi subito dopo: erano incolumi ma visibilmente spaventati per l’accaduto.

Il sindaco Massimo Cariello ha firmato la chiusura del plesso scolastico per la giornata di domani, 12 maggio, in modo da consentire un ulteriore controllo. Molto probabilmente, lunedì riapriranno il piano terra e il primo piano del plesso, mentre l’ala interessata dal crollo dei calcinacci dovrebbe essere oggetto di ulteriori controlli. “Troveremo il modo di risistemare le classi. Solo tre anni fa – conclude il sindaco – abbiamo effettuato i lavori di pannellatura e, all’epoca, non risultarono problematiche all’intonaco”. La causa del crollo di oggi potrebbe essere un’infiltrazione d’acqua. (ANSA)