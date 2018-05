Bari: temeva matrimonio combinato, 14enne di Sri Lanka si taglia le vene

BARI, 11 MAG – Un mese fa svelò alla sua insegnante che si era tagliata i polsi perché il papà le aveva tolto lo smartphone. Per quella confessione erano intervenuti i servizi sociali che avevano allontanato la ragazza, 14 anni, dalla famiglia.

Solo ora però la ragazzina di una famiglia dello Sri Lanka ha avuto il coraggio di raccontare le vere ragioni di quel gesto: temeva un matrimonio combinato dal padre quando lei aveva appena 10 anni. Ora – mentre il Tribunale dei minorenni deve stabilire se convalidare il provvedimento – la ragazza, ospitata in una struttura protetta, ha raccontato alla prof le vere ragioni che portarono il padre a sottrarle il telefonino: il genitore temeva che la figlia chattasse con qualche coetaneo, magari un fidanzatino, e questo avrebbe compromesso l’accordo raggiunto per darla in sposa a un ragazzo originario dello Sri Lanka attraverso un matrimonio combinato, accordo che risalirebbe a quando la giovane aveva appena 10 anni. (ANSA)