Tragedia sul lavoro a Monfalcone, muore operaio 19enne

Un operaio 19enne è morto in un incidente sul lavoro alla Fincantieri di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Il giovane è stato travolto da un carico in manovra, venendo schiacciato da un masso del peso di circa 700 kg. Rianimato sul posto con il defibrillatore, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cattinara di Trieste, dove è morto alcune ore dopo il ricovero.