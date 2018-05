Roma, caserma Cecchignola: scomparsi 6 militari libici

Un mistero avvolge la caserma della Cecchignola, la cittadella militare di Roma. Sei militari libici, in Italia per un addestramento, sono “scomparsi” nel nulla. A scriverlo oggi è Il Tempo, che racconta alcuni dettagli della strana vicenda.

I soldati scomparsi nel nulla sarebbero sei secondo alcuni, tre secondo altre “fonti della Difesa” citate sempre dal quotidiano romano. In particolare: due il corso Genio, quattro del corso di guardia presidenziale.

La sera di venerdì 4 maggio, come autorizzati, i soldati libici si sarebbero allontanati dalla caserma per passare il fine settimana in libertà. Contattati domenica al telefono, avrebbero comunicato di essere a Venezia ma che sarebbero rientrati lunedì mattina (come d’obbligo). All’alza bandiera di inizio settimana, però, nessuno di loro era tra le righe. E non rispondono al telefono.

L’Esercito, scrive il Tempo, per ora ipotizza un allontanamento volontario. Un ritardo o una ragazzata. Ma per dipanare ogni dubbio bisognerà attendere di scovarne le tracce. Anche perché i sei soldati addestrati stavano per concludere il “Conventional ammunition disposal cdm ad hoc”, corso iniziato il 16 aprile e in programma di concludersi domani.

