Minaccia due sorelle di bruciarle vive e le violenta, arrestato marocchino

Avrebbe minacciato due sorelle di cospargerle con l’acido o bruciarle vive perché non accettava la fine della relazione con una di loro. I Carabinieri di Gioia del Colle hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne marocchino, già detenuto da alcuni mesi per altri reati. All’uomo la magistratura barese contesta i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking.

Stando alle indagini dei Carabinieri, coordinate dal pm Simona Filoni, il 35enne avrebbe iniziato a perseguitare la sua ex e la sorella, sue connazionali, dopo la fine della relazione, nell’ottobre 2017. Avrebbe quindi minacciato, picchiato e costretto entrambe a subire rapporti sessuali, “ingenerando – spiegano gli investigatori – un sentimento di puro terrore.

Alcuni mesi fa, poi, l’uomo sarebbe arrivato a minacciarle di cospargerle con l’acido, di renderle invalide o, addirittura, di bruciarle vive.

Nello scorso mese di marzo le due sorelle hanno trovato il coraggio di denunciare dando avvio alle indagini che hanno portato ora all’arresto del 35enne, disposto dal gip del Tribunale di Bari Giovanni Abbattista. Una di loro, per sfuggire alle continue angherie, ha anche deciso negli ultimi tempi di rifugiarsi in una casa protetta, aiutata dal Centro Antiviolenza di Gioia del Colle. ansa