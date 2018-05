Merkel: l’Europa non può più contare sugli Usa

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che l’Europa non può più contare sugli Stati Uniti per “essere protetta” in tutte le circostanze. Di conseguenza, deve “prendere il suo destino nelle sue mani”.

“Il tempo in cui si poteva semplicemente contare sugli Stati Uniti per la nostra protezione è finito”, ha detto Merkel nel corso della cerimonia per il “Premio Carlomagno” con al suo fianco il presidente francese Emmanuel Macron. “L’Europa deve prendere il suo destino nelle sue mani, questa è la nostra sfida per il futuro”. (fonte afp)