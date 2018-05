Carrefour chiude ipermercato a Marcianise: 160 licenziamenti

Il gruppo francese Carrefour «ha annunciato la chiusura dell’ipermercato del Centro Campania di Marcianise per il prossimo 30 giugno e lascerà a casa 160 lavoratori».

Lo rende noto Luana Di Tuoro, segretario generale della Filcams Cgil Campania, che aggiunge: «L’incontro con la Coop, per quanto riguarda Avellino, non ha portato a nulla di buono per il futuro della struttura irpina, dove sono impiegati circa 130 lavoratori. L’azienda subentrante parla di tagli di vari reparti». «Intanto – conclude Di Tuoro – è arrivata la convocazione al Mise per il giorno 15 maggio sulla vicenda Auchan di via Argine per discutere i vari aspetti della vertenza».