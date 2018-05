L’Argentina chiede un prestito al Fmi

BUENOS AIRES, 8 MAG – Il presidente argentino Mauricio Macri ha annunciato di aver parlato con la direttrice del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), Christine Lagarde per ottenere una “linea di sostegno finanziario” da questo organismo per il suo paese, nello stesso giorno in cui il prezzo del dollaro ha raggiunto a Buenos Aires un suo nuovo record storico, al di sopra della barriera dei 23 pesos. (ANSA)