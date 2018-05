Morde l’agente che gli prende le impronte digitali: arrestato

Firenze – Ha scagliato a terra il dispositivo per rilevare le impronte digitali, poi ha aggredito il poliziotto intervenuto per calmarlo trascinandolo sul pavimento e poi mordendolo con violenza a un polpaccio. Per questo un 21enne, nigeriano, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Lo scrive La Nazione.

L’episodio è accaduto negli uffici della polizia scientifica a Firenze. Il giovane, in Italia come richiedente asilo, già noto alle forze dell’ordine, era stato portato alla scientifica dopo essere stato fermato per un controllo intorno alle 19,30 nei giardini della Fortezza da Basso, e trovato senza documenti. Il poliziotto è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di cinque giorni.

