Roma: nel fortino dell’illegalità occupato dagli abusivi

Basta zone franche dove lo Stato non può entrare, basta con il racket delle occupazioni gestito dai soliti noti, basta con il degrado e l’insicurezza: Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione in Campidoglio e in Parlamento per chiedere lo sgombero immediato dell’ex sede Inpdai di viale delle Provincie a Roma, occupato da anni da centinaia di abusivi e dove accade di tutto, stupri e spaccio di droga compresi. Una situazione indegna per la Capitale d’Italia.

Lo scrive Giorgia Meloni su Facebook