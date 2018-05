Mogherini: spostamento regolare ed efficiente delle forze militari in tutta la UE

di Euronews

Si è parlato di Pesco, collaborazione con la Nato e maggiori risorse per la difesa, durante l’incontro informale dei ministri della Difesa dell’Unione europea, tenutosi questo sabato a Sofia, in Bulgaria.

Si amplierà notevolmente la Cooperazione permanente per la sicurezza, prevista dal trattato di Lisbona, con l’obiettivo di arrivare a un sistema integrato di difesa comune a livello continentale.

“Ci siamo concentrati in particolare sulla mobilità militare, progetto di punta nella cooperazione UE-NATO. Vogliamo consentire uno spostamento regolare ed efficiente delle forze militari in tutta l’Unione europea e oltre, rimuovendo gli ostacoli procedurali e regolamentari esistenti, ma anche rafforzando le infrastrutture dell’UE per il trasporto di attrezzature militari“, ha dichiarato Federica Mogherini, Alto Rappresentate dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.