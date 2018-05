Austria, Kurz: i migranti sono un peso per tutta l’Europa, non una ricchezza

Austria: il cancelliere Kurz afferma che i migranti sono troppo costosi per il sistema sociale. I migranti sono un peso in tutti i paesi dell’Europa, non una ricchezza. Essi portano a imporre tasse più elevate a scapito delle persone locali che lavorano.

Autriche : Le chancelier déclare que les migrants coûtent trop cher au système social. Les migrants sont une charge dans tous les pays d’Europe, pas une richesse. Ils entraînent l’augmentation des impôts au dépend de la population locale qui travaille.pic.twitter.com/f9NIL2oCqF — Bref, je ne marche pas ن 🇫🇷 (@BrefMeRevoila) 4 maggio 2018

Austria, Kurz alla UE: costringere ad accogliere i migranti non aiuta