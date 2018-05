Maestre cacciate dalla Fedeli insultano Salvini e Berlusconi

Siamo in piazza Oberdan, a Milano, dove va in scena un grottesco corteo delle maestre senza laurea, cacciate dalla ministra Fedeli (Pd). Una roba da vomito. Due tizie, in mezzo a bambini e passanti, urlano nel megafono il seguente motivetto: “Perché fa piangere / tutti i bambini / Matteo Salvini / lo vogliamo? No!”. Finita? Neppure per sogno. Ecco la seconda strofa: “E Berlusconi lo vogliamo? Sì! / Ma per appenderlo / per i coglioni / noi Berlusconi / lo vogliamo sì”. Un sentito consiglio: andate a lavorare…