Gerre de’ Caprioli: pranzo a base di nutria per il sindaco Pd

CREMONA, 5 MAG – Pranzo a base di nutria oggi a Gerre de’ Caprioli (Cremona), in riva al Po. Una troupe della trasmissione Rai ‘Quelli che dopo il tg’, condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, è stata in paese per intervistare i cittadini in merito alla discussa proposta del sindaco Michel Marchi che suggerisce di mangiare il roditore per contribuire a evitarne la proliferazione.

La nutria è una specie alloctona, originaria dell’America, che in Europa non ha antagonisti naturali. Crea grossi danni all’agricoltura e, scavando gallerie, mina la stabilità degli argini. Il pranzo a base di nutria a Gerre de’ Caprioli si è svolto a casa di una coppia che si è specializzata nella preparazione di piatti di carne del roditore. Dopo aver lasciato la carne a marinare per una notte con limone, chiodo di garofano, rosmarino, pepe e salvia e dopo un’ora e mezza di cottura con birra la pietanza è stata servita.

Ad assaggiarla per primo è stato naturalmente il sindaco Marchi (Pd). ansa

“Impazza la discussione, sempre lontano dalla risoluzione del problema, delle nutrie! La mia semplice proposta: si regoli la caccia con il fine della somministrazione. Mangiamole nei ristoranti e nelle sagre!”, aveva scritto il sindaco, pochi giorni fa, in un post su Facebook.

E a chi gli chiede se è vero che questi animali portano malattie, Marchi risponde: “Mica facciamo il sushi… le cuociamo! E ad alte temperature i batteri se ne vanno. Oltre al fatto che è totalmente erbivora…”.