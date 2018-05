GB, 50 coccodrilli malesi importati illegalmente per allevarli e mangiarli

Un “carico illegale” di ben 50 coccodrilli provenienti dalla Malaysia è stato scoperto e sequestrato nei giorni scorsi dalla polizia di frontiera britannica nell’aeroporto londinese di Heathrow, nell’ambito di un’indagine contro il traffico di animali esotici e specie protette. Lo hanno reso noto oggi fonti ufficiali.

Gli animali, giovani esemplari di coccodrilli marini di un anno di età, ammassati in cinque scatoloni, erano destinati a fattoria del Cambridgeshire dove avrebbero dovuto essere allevati per il successivo consumo della loro carne. Non si tratta solo di un caso d’importazione vietata, ma anche di maltrattamento degli animali, date “le condizioni in cui viaggiavano”, ha notato Grant Miller, presidente della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Cites), raccontando come i coccodrilli avessero incominciato ad attaccarsi a vicenda alla ricerca di spazio vitale.

Uno dei 50 esemplari è morto dopo il sequestro, gli altri sono stati presi in cura da specialisti. (Ansa, nella foto diffusa dalle autorità Uk gli animali sequestrati) – guidominciotti.blog.ilsole24ore.com